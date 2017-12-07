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Dünya

Avustralya'da eşcinsel evlilikleri yasallaştı

Avustralya, eşcinsel evliliklerinin yasallaştığı 25. ülke

07 Aralık 2017 18:40

Avustralya'da Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de eşcinsel evliliklerinin yasallaşmasına onay verdi.

Sputnik'in haberine göre, 100'den fazla milletvekili söz alıp eşcinsel evliliklerini neden desteklediğini kendi kişisel hikâyeleri üzerinden anlattı ve hatta bir vekil diğerine evlilik teklif etti.​

Ardından Evlilik Yasası'nın eşcinsel evliliklerini kapsayacak şekilde reformdan geçirilmesini ezici çoğunlukla onaylayan milletvekillleri, rakip partilerden de olsalar birbirleriyle kucaklaşıp alkış ve tezahüratlarla çılgınca kutlamalara başladı.

 

​"Sevgi, eşitlik ve saygının günü"

 

Avustralya'da milli marş gibi ulusal günlerde söylenen ve ülkedeki çeşitliliği betimleyen 'Ben, sen, biz Avustralyalıyız' şarkısı hep bir ağızdan parlamento koridorlarında yankılandı. Başbakan Malcolm Turnbull ''Sevgi, eşitlik ve saygı için ne güzel bir gün. Avustralya sonunda başardı'' dedi.​

Dışarda aralarında Olimpiyat madalyaşı yüzücü Ian Thorpe ve komedyen Magda Szubanski'nin aralarında bulunduğu eşcinsel hakları savunucularının kutlamalarıyla renkli sahneler yaşandı.

 

Avustralya, eşcinsel evliliklerinin yasallaştığı 25. ülke

 

Avustralya'nın 10 yıllık tartışmaların ardından geçen ay gönüllü katılım temelinde halk oylamasına götürdüğü eşcinsel evliliklerine yüzde 80 katılımla yüzde 61.6 oranında 'evet' çıkmıştı. Komşu Yeni Zelanda'nın daha evvel onaylamasına içerleyen Avustralya'daki kampanya, siyasileri yıllarca halkın taleplerini görmezden gelip yasayı çıkarmayı yokuşa sürmekle suçluyordu. Avustralya, eşcinsel evliliklerinin yasallaştığı 25. ülke oldu. Sırada Tayvan ve Avusturya var.

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