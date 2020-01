Avustralya'da cemevine molotoflu saldırı

T24 - Alevi Federation of Australia (AFA) ve Australia Alevi Toplum Konseyi'nin ortak kullandıkları Coburg'daki Alevi Toplum Merkezi'ne bu sabah kendilerini "Amir of Ansar Al Muslimoon fi Suriya, Islamic Emirate of Syria" olarak adlandıran bir grup tarafından molotof kokteylli bir saldırıda bulunuldu. Alevi toplumu içinde şaşkınlık ve üzüntü yaratan olay bugün yerel saat ile sabah 5:45 ile 6:00 arasında meydana geldi.

Saldırganlar, binanın bahçe duvarının tel örgülerine saldırıyı neden yaptıklarına dair bir de bildiri bıraktılar. Merkeze 4-5 adet molotofkokteyli atıldığını söyleyen yetkililer, bunlardan bir kısmının binanın yan kapsına isabet ettiğini ancak kapının bulunduğu bölgenin tuğlalı olmasından dolayı etkili olmadığını söylediler.

Federasyon Başkanı bir anlam veremedi

Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Serdal Çınar, merkezlerine yapılan bu saldırıya bir anlam veremediklerini belirterek, "20 yılı aşkındır Avustralya’da çalışmalar yapıyoruz, herhangi bir kurum ve kişilerle bir problemimiz olmadı, kurulduğumuz günden beri her inanca her kültüre her dile aynı mesafede duruyoruz, herkese saygı gösteriyoruz" dedi.

Başkan Çınar, binanın zarar görmemesinin bir şans olduğunu, ancak tellere bırakılan bildirinin içeriğinin çok kırıcı ifadelerle dolu olduğunu anlattı.

Çınar, Merkez'e yapılan saldırının son zamanlarda Suriye’de meydana gelen olaylarla bir bağlantısı olup olmadığını bilmediklerini, bu konuda bir şey söylemek için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.