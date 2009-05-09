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Yaşam

Avustralya'da 2 Türk hakkında yolsuzluk iddiası

09 Mayıs 2009 14:30

Avustralya'da görev yapan belediye encümen üyeleri Nazlı Süleyman ve Gürkan Çapar hakkında yolsuzluk suçlaması yapıldı.

SBS Türkçe Radyosunda yayınlanan habere göre, Avustralya'nın Victoria eyaleti omdusmanı, Brimbank Belediyesi konusunda hazırladığı raporu dün parlamentoda açıkladı. Omdusman raporunda belediye meclis üylerinin seçim ve belediyeler yasalarını ihlal edip etmediklerinin incelenmesi istendi.

Hazırlanması 9 ay süren raporda çeşitli yolsuzluk olaylarına dikkat çekildi. Belediyenin parasının siyasi ve kişisel amaçlı harcanmakta dahil bir dizi suçlamalar arasında Türk kökenli eski belediye meclis üyesi Nazlı Süleyman ve Gürkan Çapar da bulunuyor. Victoria hükümeti 30 öneriyi kabul etti. Önlemler arasında milletvekilleri yanında çalışan görevlilerin Belediye meclis üyeliğine aday olmalarının engellenmesi de bulunuyor.

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