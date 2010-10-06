-AVUSTRALYA YERLİLERİ TOPRAKLARINA KAVUŞUYOR BRİSBANE (A.A) - 06.10.2010 - Avustralya'nın Queensland eyaletinde, 75 bin hektar toprak, 30 yılı aşkın aradan sonra gerçek sahibi olan yerlilere iade edilecek. Oueensland Başbakanı Anna Bligh, parlamentoda yaptığı açıklamada, kuzeydoğuda Cape York yarımadasındaki 75 bin hektar alanın Wik Mungkan halkına iade edileceğini belirterek, kararla, Oueensland'in yerli tarihinde utanç dolu bölümün sona ereceğini söyledi. "Archer Bend" olarak bilinen ve Mungkan Kandju Ulusal Parkı'nda bulunan alan, 1977 yılında hükümet tarafından ulusal park ilan edilmiş, böylelikle bölgede yerlilerin ya da başkalarının toprak alması, ev yapması ve iş kurması engellenmişti. Geçmişte yerliler tarafından büyük oranda hayvan otlatma alanı olarak kullanılan bölgenin gelişmesiyle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilip getirilmediği konusunda ise açıklama yapılmadı. Avustralya'nın gerçek sakinleri olan yerliler, 21 milyon nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor.