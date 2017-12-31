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Dünya

Avustralya yeni yıl gösterilerinde eşcinsel evlilik yasasının kabulünü kutladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Avustralya'nın yeni yıl kutlamalarında eşcinsel evlilik yasasının kabul edilmesiyle gökkuşağı renklerinde havai fişekler kullanıldı

31 Aralık 2017 20:40

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Avustralya\'nın yeni yıl kutlamalarında eşcinsel evlilik yasasının kabul edilmesiyle gökkuşağı renklerinde havai fişekler kullanıldı.
Avustralya\'nın en büyük kentlerinden biri olan Sydney\'de yeni yıl kutlandı. Sydney Limanı\'nda düzenlenen kutlamalara dünya çapından bir milyonu aşkın insan katılırken, düzenlenen havai fişek gösterisi insanların beğenisini topladı.
Avustralya genelinde bu yıl kabul eden eşcinsel evlilik yasasını kutlama amacıyla limanın üzerinde yer alan köprüde gökkuşağı formatı bir havai fişek gösterisi düzenlendi.
Sydney Valisi Clover Moore bu seneki kutlamaların güzelliği sayesinde Sydney\'in tekrar yeni yıl kutlamalarında başkent olabileceğini söyledi. Moore, \"Bana söylenene göre bu havai fişek gösterisi teknolojik bağlamda şu ana kadar düzenlenen gösteriler arasından en iyisi. Bu gösteri dünyaya Sydney\'in tanıtımını yapacak. Milyarlarca insan bu gösteriyi izleyecek\" dedi. (Fotoğraflı)

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