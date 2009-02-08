Avustralya yanıyor: 181 ölü

Avustralya'nın güneydoğu bölgelerinde etkili olan ve ülke tarihinde en çok can kaybına yol açan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 181'e yükseldi.

Cinayetle yargılanacaklar

2000'den bu yana en önemli yangınlar



Yangınların en çok etkili olduğu ve iki yangının hala kontrol altına alınamadığı Victoria eyaletinin emniyet yetkilileri, resmi rakamlara göre ölü sayısının 181 olduğunu belirttiler. Ölenlerin çoğu, yangından kaçarken başka bir alev kapanına kısılmak suretiyle can verdi.Polis yetkilileri, şu ana kadar yangın çıkardığı tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Kundakçıların cinayetle yargılanacağı belirtiliyor. Yangınlardan bazılarının kasıtlı çıkarıldığı haberlerine tepkisi sorulan Başbakan Kevin Rudd, "Toplu cinayet dışında bunu tarif edecek başka bir ifade bulamıyorum. Bu, Victoria eyaleti halkının başına gelmiş bir felaket" olarak niteledi.İtfaiye yetkilileri, Avustralya'da son 100 yılın en yüksek sıcaklıklarını yaşayan güneydoğudaki üç eyalette dünden bu yana şiddetli rüzgarın etkisiyle de yayılan ve kontrol altına almakta büyük güçlük yaşanan orman yangınlarında 750'den fazla ev küle döndü.Alevlerle savaşan 3 bin itfaiyeciye destek için ordu da harekete geçerken, güneydoğudaki üç eyalette etkili olan 50 civarındaki orman yangını, önemli miktarda hayvanın da telef olmasına yol açtı.Avustralya'da 1983'te Viktorya eyaleti ve ülkenin güneyindeki orman yangınları 75 kişinin ölümüne yol açmıştı. Yangınların etkili olduğu bölgede hava sıcaklıkları 47 dereceyi buluyor.TEMMUZ-AĞUSTOSABD'nin batısında çıkan 10 kadar yangın 13 kişinin ölümüne ve en az 560 bin hektar alanın kül olmasına neden oldu.OCAKAvustralya'nın başkenti Canberra'nın birçok banliyösünü etkisi altına alan dev orman yangını, 1 ay süreyle ülkeyi perişan etti. Büyük yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 530 ev yıkıldı. Victoria eyaletinde 800 bin hektarlık alan kül oldu.28 NİSANRusya'nın Sibirya bölgesindeki 36 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangınla mücadele eden bir helikopterin 3 Mayıs'ta düşmesi üzerine 4'ü gazeteci 12 kişi öldü.15 AĞUSTOSİspanya'nın güneybatı ve batısında çıkan orman yangınları birkaç gün içinde 36 bin hektar alanı yok etti. Aynı aileden 5 kişi yangında öldü.21 EKİMABD ve Meksika'da orman yangınları Kaliforniya'yı mahvetti. 2'si Meksika'da 22 kişi öldü. 300 bin hektar alanın tahrip olduğu yangın yüzünden 100 bin kişi tahliye edildi, 14 gün içinde 3 bin 576 evi alevler yuttu.14-16 MAYISRusya'nın Urallar bölgesinde çıkan yangında 9 kişi öldü, 5 bin hektar ormanlık alan yok oldu, 400 kadar ev kül oldu.12 OCAKAvustralya'nın güneyinde ülke tarihinin en kötü orman yangınlarından birinde 9 kişi öldü, 10 kadar kişi yaralandı, 80 bin hektar ormanlık alan kül oldu.17 TEMMUZİspanya'nın Guadalajara bölgesinde 13 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğu yangında, alevlerle mücadele eden 11 itfaiyeci yaşamını yitirdi.9 TEMMUZPortekiz'in Sao Famaliçao da Serra bölgesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden 6'sı öldü. Bunların 5'i Şili'den gelmişti.22 AĞUSTOS - 4 EYLÜLABD'nin kuzeybatısındaki Montana'da yüzlerce insanın evlerinden tahliye edildiği dev yangında 730 kilometre karelik alan yok oldu. Yangında can kaybı olmadı.24-25 AĞUSTOSYunanistan'da 200 bin hektar alanı kül eden 2 büyük yangında 65 kişi öldü.