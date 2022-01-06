Avustralya'ya alınmayan erkek tenisinin 1 numarası Djokovic, sığınmacıların tutulduğu otelde karantinaya alındı

T24 Dış Haberler

Avustralya'da aşısız sporcuların ülkeye girişine izin verilmediği gerekçesiyle karantinaya alınan ve potansiyel olarak sınır dışı edilecek olan erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, karantina binası olarak kullanılan Melbourne'daki Park Hotel'e yerleştirildi.

Park Hotel, Avustralya'da sığınmacıların sığınma başvurularının sonuçlanmasını beklerken tutulduğu otellerden biri olarak biliniyor.

Aktivistlere göre otelde mevcut olarak 32 sığınmacı bulunuyor. Daha önce aktivistler birçok kez otelin dışında sığınmacıların burada gözaltında tutulmasını protesto etmişti.

2021'in Ekim ayında otelde tutulanlar arasında bir Covid-19 salgını yaşandı. Yerel basına göre otelde o dönem bulunan 46 sığınmacıdan 22'si virüse yakalandı.

Aralık ayında otelde bir yangın çıktı ve ufak yaralanmalar yaşandı. Yine yerel basına göre otelde tutulanlar bir süre sonra kendilerine küflü ve kurtlu yemekler verildiğinden şikayetçi oldu.

Yılın ilk 'grand slam'i için geldiği ülkeye alınmayan Djokovic, karara itiraz etti. Bir grup destekçisi, Djokovic karantinaya alındıktan sonra otelin önünde toplanıp kendisine destek verdi.