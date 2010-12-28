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Dünya

AVUSTRALYA SELE TESLİM SYDNEY (A.A)

28 Aralık 2010 09:51

-AVUSTRALYA SELE TESLİM   SYDNEY (A.A) - 28.12.2010 - Avustralya'da, aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle yüzlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi. Yapılan açıklamalarda, geçen hafta ülkenin kuzeydoğusundaki Queensland eyaletini vuran Tasha kasırgasından sonra meydana gelen aşırı yağışların, 50 yıldan bu yana görülmeyen bir sel felaketine yol açtığı belirtildi. Chinchilla, Dalby ve Theodore gibi köylerle seller yüzünden 2 gün iletişim koptuğunu ve insanların helikopterlerle tahliye edildiğini söyleyen Queensland acil hizmetler yetkililerinden Bruce Grady, Sky News'a yaptığı açıklamada, endişelerini "Korkarım daha büyük miktarlarda su gelecek" sözleriyle aktardı.

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