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Dünya

Avustralya potansiyel Koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardı; tüm halka ücretsiz yapılacak

19 Ağustos 2020 16:33

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği Koronavirüs (Covid-19) aşısına erişmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Morrison, Avustralya'nın potansiyel aşıyı üretip halka bedava dağıtacağını söyledi.

Avustralya Başbakanı Morrison, İsveç-İngiltere merkezli AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği potansiyel aşı için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Morrisson aşı çalışmaları başarılı tamamlandığı takdirde aşının 25 milyon nüfuslu ülkeye ücretsiz sunulacağını belirtti. (DHA)

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