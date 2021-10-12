Avustralya'nın Victoria eyaleti pandemiyle mücadele için yurt dışından 1000 sağlık çalışanı alacak

Avustralya’nın Victoria eyaleti, Covid-19 pandemisi nedeniyle yoğunluk yaşanan sağlık sistemine destek olması için yurt dışından 1000 sağlık çalışanı alacak.

9News’da yer alan habere göre, Victoria eyaleti yurt dışından gelecek sağlık çalışanları için 2.5 milyon dolar bütçe ayırdı. Eyalete gelecek 1000 sağlık çalışanının çoğunun yurt dışında yaşayan Avustralyalılar olabileceği belirtildi.

İşe alınacak sağlık çalışanları arasında hemşireler, doktorlar, ebeler ve çeşitli personelin bulunacağı belirtildi.

Eyalette bu haftadan itibaren devlet hastanelerinde çalışan hasta bakan sağlık çalışanlarına mesai başı 60 dolar ekstra ücret ödenecek.