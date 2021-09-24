Avustralya'nın sık kullanılan Covid veri takip sitesini 14-15 yaşlarında üç çocuğun kurduğu ortaya çıktı

Avustralya'da en çok kullanılan Covid-19 veri takip sitelerinden birini, 14-15 yaşlarında üç çocuğun kurduğu ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'da 12-15 yaş grubuna Covid-19 aşılarının açılması üzerine, veri takip sitesi CovidbaseAU'nun Twitter hesabından bir duyuru paylaşıldı. Duyuruda, sitenin bu zamana kadar anonim olan kurucuları kendi fotoğraflarını paylaştı.

"BUM! 12-15 yaş arasındakiler de aşı olabiliyor.

Bugün, CovidbaseAU'yu yürüten üçümüz, Jack, Wesley ve Darcy ilk doz Moderna aşımızı olduk.

Bu yolla, sizinle kim olduğumuzu paylaşmış olduk.

Kendi verilerimizin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz"

CovidbaseAU, 2021'in nisan ayından bu yana Avustralya ve küresel anlamda Covid verilerini takip ediyor.

ABC TV'ye konuşan üç çocuk, projeyi ilk olarak şubat ayında "sadece eğlence" için planladıklarını söyledi. Çocuklar, kodlama ve medya konusundaki ilgilierini bu yolla gerçekleştirdiklerini belirtti.