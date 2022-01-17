Avustralya'nın Djokovic kararının ardından Fransa "Aşı olmayan turnuvada yer alamaz" dedi

Erkekler tekte bir numara olan tenis yıldızı Novak Djokovic'in aşı belgesi olmadığı için Avustralya kapısından dönmesi üzerine Fransa Spor Bakanı, ülkede yarışacak her atletin Covid aşısı olmasının zorunlu olduğunu söyledi. Rusya ise bunun aksine Covid aşısı olmayan Djokovic'i ülkeye alabileceğini açıklamıştı.

Fransa Spor bakanı Roxane Maracineau, Novak Djokovic'in aşı olmadığı hâlde Fransa Açık'ta oynayıp oynayamayacağına ilişkin soruya yanıt verdi. Fransa'da sıkı kısıtlamalar uygulansa da aşısız ziyaretçiler girebiliyor.

Maracineau "Aşısızlarla aynı organizasyon düzenlemelerini uygulamazdı. Ancak Roland Garros'ta yarışamazdı çünkü protokol buna izin vermiyor" dedi.

Rusya'dan ise bugün Avustralya'nın Djokovic kararını eleştiren bir açıklama geldi. Profesyonel Tenisçiler Birliği Rusya Genel Turnuva Direktörü Alexander Medvedev, Avustralya mahkemesinin kararını eleştirirken Djokovic'in Rusya'daki turnuvalarda oynayabileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Koronavirüs aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena’da, antrenmanlarını sürdürüyordu.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.

Djokovic'in mahkemeye yaptığı yeniden değerlendirme başvurusu bu sabah reddedildi. Djokovic, Avustralya'dan sınırdışı edildi. Kararla ilgili yaptığı açıklamada tenis yıldızı "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi.