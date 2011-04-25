-AVUSTRALYA LONE PINE ANITI'NDA TÖREN ÇANAKKALE (A.A) - 25.04.2011 - Çanakkale Kara Savaşları'nın 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda düzenlenen ''Şafak Töreni''nin ardından, Avustralya Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda Avustralya'nın ev sahipliğinde tören yapıldı. Avustralya Gazi İşleri Bakanı Warren Snowdon, burada yaptığı konuşmada, Lone Pine'ın, Avustralyalıların savaşta kaybettikleri kişilere adanmış bir anıt olduğunu anımsatarak, burada dört gün süren muharebelerde 2 binin üzerinde Avustralyalı ve 6 bin 900'ün üzerinde Türk askerinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Bu kayıplar sayesinde Anzakların bir miktar taktik değerlerini geliştirme fırsatı bulduğunu ancak sonuçta bunun Anzaklar için geçici bir zafer olduğunu söyleyen Snowdon, büyük babasının kardeşi Thomas Ernest Snowdon'ın da burada savaşan Anzaklardan biri olduğunu anlattı. Snowdon, Gelibolu'da sekiz ay süren uzun savaştan sağ olarak kurtulmayı başaran Anzakların birçoğunun, hemen ardından Batı Cephesi'ne gönderildiğini ve Gelibolu'nun onlar için yalnızca başlangıç olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz bu askerlerin 1915 yılında buradaki ve daha sonra Avrupa'daki vahim savaşlarda gösterdiği dirayetten çok şey öğrendik. Lone Pine muharebesinde her iki taraf da cesurca savaştı. Anzaklar bir süreliğine bile olsa bu bölgeyi güçlü düşmanlara karşı elinde tuttu. Fakat genç nesillerimiz bu geçici zaferin bedelinin ne kadar ağır, ne kadar yıkıcı olduğunu daha sonra fark etti. Bu savaşta ölen askerlerin hizmeti ve fedakarlığı savaşın şartlarını ve etkilerini daha iyi anlamamızı sağladı. Bu sayede tehlikeye attığımız kişilere daha iyi bakabiliyoruz. Günümüzde dünyanın herhangi bir yerindeki kuvvetlerimiz içlerinde Anzak ruhunu taşıyorlar. Bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek umuduyla bize hizmet ediyorlar ve bizim için savaşıyorlar.'' -BÜYÜKELÇİ IAN BIGGS- Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Ian Biggs de Lone Pine'ın Avustralya ortak belleğinin güçlü bir sembolü olduğunu vurgulayarak, bu muharebenin Türk anılarında ''Kanlısırt'' şeklinde, daha hüzünlü bir adı bulunduğunu belirtti. Batı Cephesi'ndeki diğer büyük muharebelere kıyasla oldukça küçük kalan bu mekanın, Avustralyalılar üzerinde diğer milli hikayelerdeki Hastings, Waterloo veya Gettysburg gibi bir etkisi olduğunu söyleyen Biggs, ''Burada savaşan Anzaklar, Tanrı, Kral ve İmparatorluk için macera, dostları ve belki çok uzaktaki savaşsız bir dünya kavramı için savaştıklarını düşünüyorlardı; fakat aynı zamanda hepsi yeni oluşan devletlerin bağımsızlığını ortaya koyuyor ve sıradan insanların kahramanlıklarını ve asaletlerini duyuruyorlardı'' diye konuştu. Bütün iyi hikayelerde olduğu gibi, bu hikayenin de hem Avustralya hem de modern Türkiye için giderek daha da büyüdüğünü ifade eden Biggs, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gelibolu Muharebesi gerçekleşirken dünyada korkunç şeyler oluyordu ve bu korkunç olaylar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarındaki reformları çerçevesinde eğitim almış olan genç bir neslin savaşta hayatını kaybetmesi de bulunmaktadır. Ancak bu muharebede, büyük bir millet, Türkiye Cumhuriyeti sahneye çıkmıştır.'' Biggs, Anzak deneyimiyle ilgili eğitim çalışmalarının da derinleştiğini belirterek, Anzak Yüzüncü Yıl Komisyonu için gerçekleştirilen sosyal araştırmaların, Avustralya toplumunun askeri tarihini kutlamak istediğini gösterdiğini, bu muharebelerden alınan esas derslerin ise savaşın anlamsızlığı ve korkunçluğu olmasının beklendiğini kaydetti. Törende konuşmaların ardından katılan ülke temsilcileri Avustralya Anıtı'na çelenk koydu. Türkiye adına çelengi Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna bıraktı. Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Avustralya milli marşlarının çalındığı törene ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.