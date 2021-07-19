Avustralya, Koronavirüs önlemlerini ihlal etmekle övünen aşırı sağcı yorumcuyu sınır dışı etti

T24 Dış Haberler

Avustralya hükümeti, Koronavirüs önlemlerini delmekle övünen Britanyalı aşırı sağcı yazar ve yorumcu Katie Hopkins'i vizesini iptal edip sınır dışı etti.

İçişleri Bakanı Karen Andrews, çalıştığı kanalın da kontratını iptal etmesinin ardından kararı açıkladı. Hopkins, pazartesi günü bir akşamüstü uçağıyla ülkesine gönderildi.

Yeni Güney Galler polisi maske takmadığı için Hopkins'e bin dolar ceza kesildiğini ve sınır dışı edilmesi için göç yetkililerine yardımcı olduklarını ifade etti.

Hopkins cumartesi günü sosyal medya hesabından bir canlı yayın yapıp Sidney'de bir otel odasında olduğunu iddia etmiş ve Covid-19 önlemlerini "insanlık tarihinin en büyük kandırmacası" olarak nitelendirmişti. Hopkins, daha sonra sildiği Instagram yayınında güvenlik görevlilerini korkutmak için kapıyı "çıplak ve maskesiz" açacağını da söylemişti.

Bakan Andrews, ABC'ye yaptığı açıklamalarda, Hopkins'in yaptıklarını "utanç verici" ve "Kapanmaya uyan tüm Avustralyalıların suratına atılmış bir tokat" olarak nitelendirdi.