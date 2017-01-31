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BBC Türkçe

Avustralya: Kasten tshirt giydirilen yunus aranıyor

Avustralya'nın batısında yetkililer, kasten bir tshirt ya da fanila giydirildiğine inanılan bir yunusu arıyor. Perth kenti açıklarında fotoğrafları görülen yunusa daha sonra hiç rastlanmadı.

31 Ocak 2017 19:03

Avustralya'nın batısında yetkililer, kasten tshirt giydirildiğine inanılan bir yunusu arıyor.

Parklar ve Vahşi Yaşam Kurumu, şişe burunlu yunusun, Perth kentinin güneyinde, 170 kilometre açıkta görüldüğünü açıkladı.

Yetkililere ihbar yapılmadan önce, yunusu gören kişi fotoğraflarını çekti.

Avustralya yasaları, yunuslar veya balinalara izinsiz müdahaleyi yasaklıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada yunusun bir tshirt ya da fanilayla sarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yunusun kendi kendine sarılması zor. Bilerek yapılmış gibi görünüyor. Nefes deliğini kapatması ve soluk alışını engellemesi halinde bunun feci sonuçları olabilir. Maalesef hayvan, daha sonra görülmedi" denildi.

Kurum ayrıca, Vahşi Yaşamı Koruma Yasası uyarınca, sorumlu kişiye verilecek cezanın 3 bin ABD doları olduğunu belirtti.

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