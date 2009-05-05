Avustralya kaçakları taşıyan tekneye el koydu

Avustralya'da sınır güvenlik yetkilileri, yabancı uyruklu kaçak olduğu sanılan 50 kişiyi taşıyan bir tekneyi alıkoydu, yolcuları gözaltına aldı.



Avustralya Gümrük ve Sınır Koruma İdaresinden yapılan açıklamada, teknenin, ülkenin kuzeyindeki kıyı kenti Broom'un 640 kilometre kuzeydoğusunda ele geçirildiği ve yolcuların, iltica başvurularının işleme koyulduğu Christmas Adası'na götürüldüğü belirtildi.



Söz konusu kişilerin uyrukları açıklanmadı.



Teknenin, bu yıl içinde Avustralya sularında ele geçirilen 11. tekne olduğu belirtildi.



Avustralya, genellikle fakir ülkelerden gelen ve yeni bir hayata başlamak isteyenler için umut ülkesi olarak görülüyor. İltica talebinde bulunanların büyük bölümünün Afgan, İranlı ve Sri Lankalı olduğu belirtiliyor

