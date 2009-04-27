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Spor

Avustralya, Hindistan'a takım göndermeyecek

27 Nisan 2009 14:21


Avustralya Tenis Federasyonu, gelecek ay Hindistan'da yapılması planlanan Davis Kupası maçına takım göndermeyecek. Avustralyalı yetkililerin, turnuvaya, güvenlik endişesi yüzünden katılmayı düşünmedikleri açıklandı.

Uluslararası Tenis Federasyonu, Davis Kupası maçını Hindistan'da oynamak istemeyen Avustralya'nın itirazını reddetti. Güvenlik danışmanlarından olumlu rapor alan federasyon, karşılaşmanın 8 ile 10 Mayıs arasında, Chennai kentinde gerçekleşmesi kararını korudu.

Ancak Avustralya'yı ikna edemedi. Avustralyalı yetkililer, özellikle maç tarihinin genel seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle endişeli.

Avustralya Federasyonu bu kararıyla, Davis Kupası'ndan bir yıl men ve 100 bin dolar para cezalarına çarptırılmayı göze aldı. Fakat federasyon başkanı, bu cezaları hak etmedikleri görüşünde.

Geçen hafta başlayan kriket turnuvası "Hindistan Premier Ligi", seçim döneminde güvenlik sorunları yaşanabileceği gerekçesiyle Güney Afrika'ya taşınmıştı.

Sri Lanka Kriket Takımı'nın geçen ay Pakistan'da uğradığı terör saldırısında 8 kişi ölmüştü. Hindistan'ın Mumbai kentinde geçen Kasım'da meydana gelen saldırıda ise, 166 kişi ölmüş, 304 kişi yaralanmıştı.

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