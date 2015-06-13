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Dünya

'Avustralya göçmenleri Endonezya'ya geri götürmesi için insan kaçakçılarına para ödedi'

Avustralya Başbakanı, konuyla ilgili iddiaları reddetmedi

Fotoğraf: Arşiv

13 Haziran 2015 02:29

Avustralya donanmasının insan kaçakçılarına göçmenleri Endonezya'ya geri götürmesi para verdiği iddia edildi. İddiaları reddetmeyen Başbakan Tony Abbot, "Suçla mücadele yöntemlerimizin detaylarını paylaşmayacağız" açıklamasını yaptı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Avustralya donanmasının göçmenleri Endonezya'ya geri götürmeleri için insan kaçakçılarına 30 bin dolar nakit para verdiği ortaya çıktı. Avustralya Başbakanı Tony Abbot, iddiaları reddetmeyerek, "suçla mücadele yöntemlerimizin detaylarını" vermeyeceğiz dedi.

Denizdeki faaliyetlerine dair de bilgi vermeyeceğini söyleyen Abbot, daha önce de ülkeye gelen mülteci akışını mümkün olduğunca durduracağını açıklayarak, göçmenliğe karşı olduğunu belirtmişti. Ülkenin denizde yakalanan insan kaçakçılarına da para önermekte olduğu söylenirken, Endonezya hükümetinin ödemeleri araştırdığı belirtiliyor.

Endonezya yetkilileri, para verildiği söylenen insan kaçakçılarına çalışan kaptanın yakalandığını belirtirken, kaptan ve tayfanın kendilerine 6 bin dolar verildiğini söylediklerini duyuruyor.

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