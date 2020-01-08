Sydney Üniversitesi’nden Chris Dickman: Avustralya’da yangınlarda ölen canlı sayısı 1 milyarı bulacak

Haber: Seda Ercan/ Avustralya

Yangınların başladığı Eylül ayından bu yana Avustralya’da 6 milyon 300 bin hektar alan yandı.

Bugüne kadar aralarında yangına karşı mücadele eden itfaiye gönüllülerinin de bulunduğu 25 kişi yaşamını yitirdi.

1800 ev yok oldu ve doğal yaşamda 500 milyon canlının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Farklı bölgelerde binlerce büyük ve küçük baş hayvan öldü.

Kaçamayıp yanmış kanguruların, koalaların görüntüleri dünyanın her yerinde haber bültenleri ve sosyal medyada.

Bugünse doğada ölen canlı sayısının aslında 500 milyon olmayacağı, 1 milyara dayanacağı açıklandı.

Tüm kıtada sayı çok daha fazla

500 milyon hayvanın yaşamını yitirdiği açıklamasını ilk olarak Sydney Üniversitesi’nden biyoçeşitlilik uzmanı Chris Dickman yapmıştı. Sydney Üniversitesi, bu sayının nasıl hesaplandığı da açıklandı.

Buna göre, Chris Dickman, 2017’de New South Wales eyaletindeki memeli hayvanların metrekareye düşen popülasyonunu hesaplayan bir araştırma yayınlamıştı.

Daha sonra, Eylül ayı başında yangınların ortaya çıkmasından bu yana yanan alanların metrekaresi üzerinden, memelilerin sayısı yeniden hesaplandı. Böylelikle 500 milyon canlının öldüğü sayısı ortaya çıktı.

Aynı biyoçeşitlilik uzmanı Chris Dickman, şimdi bu sayının 1 milyarı bulacağını söylüyor. Çünkü buradaki 500 milyon canlı sayısı sadece bir eyalete ait. Oysa Avustralya’nın pek çok bölgesinde, toplamda 6 milyon hektarı aşkın alan yandı ve yanmaya devam ediyor.

Ayrıca bu ilk sayının sadece memeliler, kuşlar, sürüngenleri kapsadığı; kurbağalar, sivrisinekler, arılar ve diğer böceklerin bu sayıya dahil olmadığı söylendi.

Yaşam döngüsünde, toprağın yeniden canlanmasında böceklerin ve solucan gibi omurgasız hayvanların etkisinin büyük olduğu kabul ediliyor.

Chris Dickman

Peki kuşlar niye kaçmadı?

Sosyal medyada en çok sorulan sorulan başını ise oradan oraya koşan, uçan, kaçan hayvanların nasıl olup da kaçamadığı çekiyor. Oysa kanguruların kaçabildiğini, kuşların uçabildiğini varsayıyoruz.

Geçen hafta sonu dört bin kişinin sıkışıp kaldığı tatil kasabası Mallacoota`da, tatilciler ve kasaba sakinleri askeri uçaklarla, savaş gemileriyle bu kırmızı kapandan çıkarılıp, güvenli yerlere taşındı. İnsan ırkından bir kayıp olmadı belki ama pazartesi günü, o güzel kıyı kasabasının sahillerinde, farklı cinslerden yüzlerce kuş ölüsü göze çarpıyordu.

Uzmanlar bu durumu şöyle açıklıyor. Yangının yüksek sıcaklığı ve yarattığı dumanlar kuşlara bile nefes aldırmıyor. Ayrıca yangınların önünden kaçmak çok zor, alevler saatte 10 kilometreyi aşkın bir hızla ilerliyor.

Yangında yanarak ölmeyip kurtulanlar için ise artık yaşam olanağı kalmıyor. Barınak ve yiyecek; ot, böcek, artık söz konusu değil. Biliminsanı Dickman, yangınla beraber habitatları ölen hayvanların yaşamlarını kaybetmesiyle birlikte, doğal hayattaki kaybın 1 milyarı canlıyı bulacağını hesaplıyor.

Kuşların veya kanguruların bile kaçamadığı böyle felaketlerde daha az hareketli olan türlerin ise yanarak tamamen yok olduğu söyleniyor.

Koalalar buna en iyi örnek. Güney Avustralya’daki Kanguru Adası’nda 50 bin nüfuslu koala popülasyonunun 25 bini yok olmuş durumda.

Bu arada ülke çapında yangınlar şiddetini sürdürüyor. Yine birkaç kasaba için birden boşaltma emri verildi. En çok konuşulanlardan biri de yangınların kendi hava koşullarını yaratarak yeni yangınlar oluşturması! Ve bu sürecin Mart ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.