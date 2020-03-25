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Dünya

Avustralya'da tatsız şaka: Koronavirüs taşıyorum deyip polisin üzerine öksürdü, başı belaya girdi

25 Mart 2020 08:44

T24 Dış haberler

Avustralyalı bir adam, arkadaşı video çekerken polise "şaka yaptığı" için kısa süreli olarak gözaltına alındı.

Reuters'ın aktardığına göre 21 yaşında bir adam, arkadaşıyla beraber Coffs Harbour'daki polis karakoluna girdi. Genç adam, karakolun içinde 71 yaşındaki bir polis memurunun üzerine öksürdü ve yeni tip Koronavirüs taşıdığını söyledi. Arkadaşı olayı telefonuyla kaydetti.

"Şaka"ya maruz kalan polis memuru, 21 yaşındaki adamın bilinçli olarak üzerine öksürdüğünü ifade etti.

"Şaka"nın ardından karakol kapatıldı ve Koronavirüs taşıdığını iddia eden adamın durumu kontrol edilirken izolasyon protokolleri devreye sokuldu. 21 yaşındaki adam niyetinin "şaka yapmak" olduğunu söyledi.

Adam, fiziksel zarar verme yoluyla korkutma ve polis memurunun görevini yapmasını engellemekle suçlanıyor.

Gözaltına alınan adam kefalet ile serbest bırakıldı ve 6 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkacak.

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