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Yaşam

Avustralya'da sigara kullanımını ortadan kaldırmak için yeni plan: Doktor reçetesi

14 Ekim 2020 00:59

Avustralya hükümeti, ülke genelinde yüzde 15 olan sigara kullanım oranını 2025 yılına kadar yüzde 10’a düşürmeye hedefliyor. Bunun için Araştırma Mükemmelliği Merkezi, gelecek 5 yıl boyunca sigaranın doktor reçetesiyle sadece eczanelerden temin edilir hale getirilmesi hedefleniyor.

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