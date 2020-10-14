Avustralya'da sigara kullanımını ortadan kaldırmak için yeni plan: Doktor reçetesi

Avustralya’da sigara tüketimini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan yeni plan çerçevesinde, tiryakilerin sigara almak için doktor reçetesine ihtiyaçları olabilecek.

9News'in haberine göre; Queensland Üniversitesi ve Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen Araştırma Mükemmelliği Merkezi, sigara kullanımını neredeyse ortadan kaldıracak yeni bir plan hazırladı.

"Tütün Oyununu Sonlandırmayı Başarmak" (CREATE) teması altında hazırlanan yol haritası kapsamında, gelecek 5 yıl boyunca sigaranın doktor reçetesiyle sadece eczanelerden temin edilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Diğer hedefler arasında, belirli bir yıldan sonra doğanlara sigara satışının sona erdirilmesi ve ticari sigara satışlarının aşamalı olarak kaldırılması yer alıyor. Bu, sigaralara yalnızca doktor reçetesiyle erişilmesine izin verilmesi anlamına geliyor.

Yol haritasında uygulanmak istenen bir başka hedef ise tütün ürünlerinin içeriğini ve emisyonlarını bağımlılık yapmayacak, daha az lezzetli hale getirecek veya en zararlı ürünleri piyasadan tamamen kaldıracak şekilde düzenlemek.

Merkezin masadaki tüm seçeneklere bakarak tütün kullanımının sona erdirilmesi için uygun bir ‘‘final’’ hedefinin ne olması gerektiğini hesaplayacağını belirten Gartner, "Etkili bir tütün final stratejisi, hükümetlere, perakendecilere ve sigara içenlerin dumansız bir topluma geçişine yardımcı olurken, sigara içme yaygınlığındaki düşüşü de hızlandırmalıdır" ifadelerini kullandı.