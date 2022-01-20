Avustralya'da mahkeme Djokovic'in neden ülkeye alınmadığını açıkladı: Aşı karşıtı hisleri güçlendirebilirdi

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Avustralya’da federal mahkeme, Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic’in vize iptalinin desteklenmesi nedeninin, insanların aşı karşıtlığından etkilenebilecek olması olduğunu açıkladı.

The Washington Post’ta yer alan habere göre, Avustralya federal mahkemesinden üç yargıcın oluşturduğu panel, Göç Bakanı Alex Hawke’nin aşı belgeleri olmayan Djokovic'in vize iptaline ilişkin kararı neden desteklediklerini açıkladı.

Panel, destekçilerinin düzenlediği protestoyu da hatırlatarak Djokovic’in Avustralya’daki varlığının huzursuzluk yarattığını söyledi.

Yargıçlar, Djokovic’in ülkeye alınmasının Avustralya’daki aşı şüphelileri için aşı karşıtı duyguları güçlendirebileceğini belirtti.

Covid aşısı belgeleri olmayan erkekler tenis bir numarası Djokovic, Avustralya’dan sınır dışı edilmişti.