Avustralya'da Koronavirüs günlerinde patlayan alkol satışına sınırlama getirildi

Avustralya'da yeni tip Koronavirüs salgını sonrasında alkol satışlarının patlaması ve stokçuluğun başlaması nedeniyle önlem geldi. Bazı marketler ve yerel hükümetler, satışlara sınırlama getirdi. Sınırlamalara göre, bir kişi sadece 24'lük iki kasa bira ya da 12 şişe şarap alabilecek.

Reuters’ın aktardığına göre, ülkenin önde gelen süper marketleri Woolworths, Coles ve diğerleri, alkol satışında sınırlama konusunda anlaşmaya vardı. Karara göre, bir kişi 24’lük iki kasa bira ya da 12 şişe şarap ve 2 şişe damıtılmış içki alabilecek.

Avustralya’nın bazı eyaletlerinde de yerel hükümetler alkol satışına sağlık ve olası aile içi şiddeti önleme kaygılarıyla sınırlama getirdi.

Avustralya Perakende İçkiler şirketinin CEO’su Julie Ryan, “Bar, kulüp ve restoranların geçen hafta kapanmasının ardından ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle bazı insanların alımları değişti” dedi.

Ryan, alkol satışındaki sınırlamanın geçici olduğunu ve tüm tüketicilerin istedikleri içkiye ulaşabilmesini sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Koronavirüs vakalarının 5 bine yaklaştığı Avustralya’da barlar, geçen hafta karantina önlemleri kapsamında kapatılmıştı.