Avustralya'da iki yılan tavanı kırıp emekli adamın mutfağına düştü; kavgaya sebep olan üçüncüsü hâlâ bulunamadı

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Avustralya'da David Tait isimli bir emekli, pazartesi günü mutfağında birçok kişinin en büyük kabuslarından sayabileceği bir sürprizle karşılaştı.

Tait'in evinde iki tane dev yılan tavanı kırarak mutfağa düştü. Yılanlar hızlıca yatak odası ve oturma odasına doğru süründü.

Yılan avcısı Steven Brown, konuk olduğu Today programında iki yılanın erkek olduğunu ve üçüncü bir dişi yılan için kavga ettiğini belirtti. Üçüncü yılan hâlâ bulunamadı ve evin içinde olduğundan endişe ediliyor

Evde bulunan yılanların 2.8 ve 2.5 metre uzunluğunda ve toplam 22 kilo ağırlığında olduğu bildirildi.

Tait daha önce evinde yılan gördüğünü, ancak hiçbirinin bu büyüklükte olmadığını ifade etti. Avustralya'da havalar ısındıkça yılanlar kış uykusundan çıkıyor.