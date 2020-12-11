Avustralya'da geliştirilen Koronavirüs aşısı gönüllülerde hatalı HIV pozitif sonucu çıkardı; çalışmalar durdu

Avustralyalı bir şirketin geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısında çalışma, gönüllülerin aşı sonrası HIV testlerinin yanlış bir şekilde pozitif çıkması nedeniyle durduruldu.

CNN'de yer alan habere göre, Queensland Üniversitesi ve Avustralyalı ilaç şirketi CSL. Australia tarafından geliştirilen ve henüz faz 1'de olan Koronavirüs aşısında çalışmalar durduruldu. İlaç şirketinden yapılan açıklamada 216 gönüllüde "ciddi yan etkiler" görülmediği belirtildi. Öte yandan test verileri, aşının geliştirdiği antikorların kişilerde HIV testi sonucunu hatalı bir şekilde pozitif gösterdiğini ortaya çıkardı. Gerçekten HIV virüsü oluşmadığı ancak test sonucunun pozitif göründüğü belirtildi.

CSL, aşı çalışmalarının bu şekilde ilerlemesi durumunda toplumda bir "yanlış pozitif HIV testi" dalgası yaratabileceğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gelişmelerin ardından aşı adayının ülkenin planlarından çıkarıldığını söyledi. Avustralya daha önce CSL'nin aşısından 51 milyon ön sipariş vermişti.