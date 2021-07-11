Avustralya'da bu yıl ilk kez yurt dışı temaslı olmayan bir kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Avustralya'da yıl başından bu yana ilk kez, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan bir kişi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya basının, Yeni Güney Galler eyaletinde görevli sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyaletin başkenti Sydney'de ailesiyle bir araya gelen 90'lı yaşlarındaki bir kadına, buradaki birinden Covid-19 bulaştı.

Yetkililer, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan yaşlı kadının dün tedavi gördüğü hastanede virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yeni Güney Galler'de 10 ayın ardından ilk kez birinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan yetkililer, eyalette halihazırda 52 kişinin virüs tedavisi gördüğünü kaydetti.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, yaptığı basın açıklamasında, günlük Covid-19 vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.