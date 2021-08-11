Avustralya'da bir hastanede sekiz ay boyunca doktor gibi çalışan kadın hakkında inceleme başlatıldı

Avustralya’nın Sidney kentinde sekiz aydır bir hastanede “doktor gibi davranan” bir kadın hakkında inceleme başlatıldı.

Avustralya medyası, 27 yaşındaki kadının sekiz aydır Bankstown-Lidcombe Hastanesi’nde doktor gibi çalıştığını aktardı.

Hastane, bir süre sonra kadının ülkedeki sağlık çalışanlarının kayıtlı olduğu sistemde yer almadığını tespit etti.

Yeni Güney Galler eyaleti polisi, kadınla ilgili inceleme başlattı.

7News isimli haber sitesi kadının üniversitede final sınavlarını geçemediğini, asistan doktor olarak sahte belge hazırladığını aktardı.