T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya'da bir hastanede sekiz ay boyunca doktor gibi çalışan kadın hakkında inceleme başlatıldı

11 Ağustos 2021 16:27

Avustralya’nın Sidney kentinde sekiz aydır bir hastanede “doktor gibi davranan” bir kadın hakkında inceleme başlatıldı.

Avustralya medyası, 27 yaşındaki kadının sekiz aydır Bankstown-Lidcombe Hastanesi’nde doktor gibi çalıştığını aktardı.

Hastane, bir süre sonra kadının ülkedeki sağlık çalışanlarının kayıtlı olduğu sistemde yer almadığını tespit etti.

Yeni Güney Galler eyaleti polisi, kadınla ilgili inceleme başlattı.

7News isimli haber sitesi kadının üniversitede final sınavlarını geçemediğini, asistan doktor olarak sahte belge hazırladığını aktardı.

avustralyasidneyhastanesahtedoktor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24