Avustralya'da bir göçmen gözaltı kampının altında 20 metrelik kaçış tüneli bulundu

T24 Dış Haberler

Avustralya'da göçmenlerin tutulduğu bir gözaltı merkezinin altında 20 metre uzunluğunda bir kaçış tüneli keşfedildiği belirtildi.

Tünelin Perth yakınlarındaki Perth Gözaltı Merkezi'nin 3 metre altında bulunduğu belirtildi. 6F odasının altından başlayan tünelin son çitin 5 metres dışına kadar çıktığı belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre bir insanın geçebileceği büyüklükte olan tünelin kazılma anına ait görüntülerde elle kazıldığı görülüyor. Göçmen hakları aktivistleri tünelin yüksek ihtimalle "birkaç ayda" kazıldığını söyledi.

300'den fazla insanın tutulduğu gözaltı merkezinde sığınma başvurusunda bulunanların yanı sıra sınır dışı edilmesi gündemde olan göçmenlerin de bulunduğu belirtildi.

ABC News'un aktardığına göre tünelin keşfedilmesinin ardından gözaltı merkezinde tutulanların bir kısmı başka bir bölüme götürüldü.