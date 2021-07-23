Avustralya'da BioNTech aşısının 12-15 yaş arasında uygulanmasına onay

Avustralya'nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.

TGA’dan yapılan yazılı açıklamada, "12 ila 15 yaş grubundakilerle yapılan klinik çalışmalar da dahil olmak üzere, güvenlik ve etkinliği destekleyen mevcut verilerin dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısının geçici kullanımına onay verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TGA, daha önce Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen "BNT162b2" adındaki Covid-19 aşısının 16 yaş üzerindeki Avustralyalılara uygulanmasına izin vermişti.

Hunt, 40 yaş altı Avustralyalıların ilk Pfizer aşısını vurulabilecekleri tahmini zaman çizelgesinin, eylül ayının sonu olarak belirlendiğini söyledi.