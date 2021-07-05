Avustralya'da aşı tedariği sorunları "Açlık Oyunları"na benzetildi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı tedariği yavaş ilerleyen, nüfusun sadece yüzde 7.2’sinin tamamen aşılandığı Avustralya’da aşı tedarik süreci “Açlık Oyunları”na benzetildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Yeni Güney Galler Eyaleti Sağlık Bakanı Brad Hazzard, eyalette çıkan 35 yeni Koronavirüs vakasının ardından “Yeterli aşımız olana kadar Yeni Güney Galler’de Açlık Oyunları sürmeye devam edecek” dedi.

Queensland eyaletinin başbakanı da yeni vakaların çıktığı ve eyaletin şu ana kadar planlanan 65 bin doz BioNTech aşısı planı olduğunu söyledi. Federal hükûmetin sorumlu olduğunu söyleyen başbakan, Queensland’de yaşayanlara “Dozlarınızı alabilmeniz için ülkenin tedariğinin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi..

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt da ülkedeki aşı tedariğinin kötü durumda olduğunu kabul etti.