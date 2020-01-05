Avustralya Başbakanı'na ağır eleştiri

Aylardır orman ve çalılık yangınlarıyla savaşan Avustralya'da, itfaiyecilerden Başbakan Scott Morrison'a yangınla mücadele konusundaki tutumu nedeniyle ağır eleştiri geldi.

Bir radyo programında konuşan Yeni Güney Galler Eyaleti İtfaiyesi Müdürü Shane Fitzsimmons, Morrison'u "temel profesyonel nezaketten" yoksunlukla suçladı. Fitzsimmons, Morrison'un üç bin kişilik ordu gücünü itfaiyeye destek için göreve çağırdıklarını medyadan öğrendiği için de "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını belirtti.

Başbakan Morrison cumartesi günü kişisel Twitter hesabı üzerinden yangın görüntülerine ve hükümetin yangınla mücadele ile ilgili çalışmalarına yer veren bir video yayınlamıştı. Videoda üç bin kişilik ordu gücünü itfaiyeye destek için göreve çağırdıklarını açıklamıştı.

Videonun ardından yangın faciasını reklam amaçlı kullandığı gerekçesiyle Morrison eleştiri yağmuruna tutuldu. İşçi Partisi Milletvekili Pat Conroy, Başbakanı "ulusal bir trajediden faydalanmaya çalışmakla" suçladı.

57 yaşındaki itfaiye memuru Paul Parker, başkent Canberra'deki hükümet ve özellikle de Scott Morrison'un kendisini "dehşete düşürdüğünü" belirtti. Başbakanın binlerce gönüllü itfaiyecinin memnuniyetle yangınla mücadele ettiği şeklindeki açıklamalarını eleştiren itfaiye memuru "Hiçbir şeyden haberleri yok" diye konuştu.

Avustralya'da Eylül 2019'da yangınların başlangıcından bu yana en az üç itfaiyeci hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24'e yükseldi. 480 milyon hayvanın telef olduğu yangınlarda, bin 500'den fazla ev ve iş yeri ile Belçika'nın yüzölçümünün iki katı büyüklüğünde bir alan küle döndü.

Bazı kentlerde hava sıcaklıklarının hala 40 derecenin üzerinde seyrettiği ülkede, Yeni Güney Galler ve Viktoria Eyaletlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle yangınlar büyük bir hızla yayılıyor.