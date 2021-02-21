Avustralya Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek Avustralya Açık'ta 9. şampiyonluğunu aldı

Tenis sezonun ilk Grand Slami olan Avustralya Açık’ta Novak Djokovic ile Daniil Medvedev finalde karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena'da corona önlemleri gerekçesiyle sınırlı sayıda seyircinin alındığı finalde Sırp raket, Rus rakibine set vermedi: 3-0.

Korttan 7-5, 6-2 ve 6-2’lik setlerle ayrılan Novak Djokovic, 9. kez çıktığı Avustralya Açık finalinden yine kupayla ayrılmayı başardı.

Turnuvanın 4 numaralı seribaşı Medvedev kariyerinin 2. Grand Slam finalinde de kupaya uzanamadı. Rus raket, 2019’da Amerika Açık’ta Rafael Nadal’a 3-2 yenilmişti.

9. kez Avustralya Açık şampiyonluğuyla toplamda 18 Grand Slam şampiyonluğu yaşayan Djokovic, 20’şer kez Grand Slam kazanan rakipleri Nadal ve Federer’e yaklaştı.