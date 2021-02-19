Avustralya Açık'ta finalin adı Djokovic-Medvedev oldu

Avustralya Açık tek erkeklerde finalin adı belli oldu. Daniil Medvedev, şampiyonluk maçında Novak Djokovic ile karşılaşacak.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci yarı final maçında Daniil Medvedev ile Stefanos Tsitsipas karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 6-4 ve 6-2 kazanan Medvedev, tie break'e giden üçüncü seti 7-5, maçı da 3-0 kazandı ve finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Medvedev kariyerinde 2. kez Grand Slam finalinde mücadele edecek. Erkek tenisinin 1 numarası Novak Djokovic ise Avustralya Açık'ta 9. şampiyonluğunu kovalayacak.