Avupa Merkez Bankası para musluğunu açtı

Avrupa Merkez Bankası, piyasalardaki para arzını artırmak üzere harekete geçti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bugün düzenlediği basın toplantısında

Avrupa Merkez Bankası'nın her ay 60 milyar euro tutarında devlet tahvili ve hisse

senedi alacağını duyurdu.

Mart ayında kredi notu yüksek olan devlet tahvilleri ile tahvil alım programına

başlanacak. Programın 2016 yılı eylül ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Tahvil

alımının, ülkelerin Avrupa Merkez Bankası'ndaki payına göre belirlenmesi

kararlaştırıldı.

Öte yandan Avrupa Merkez

Bankası Guvernörler Kurulu, yüzde 0,005 düzeyindeki

gösterge fazi oranının da değiştirilmemesi kararı aldı. Faiz haddi, geçen yılın eylül

ayından bu yana tarihinin en düşük seviyesinde bulunuyor. AMB, düşük faiz haddiyle

ekonominin canlanmasını ve emisyon üzerinden enflasyonu arttırmayı hedefliyor.

Düşük faiz oranı, bankaların bireysel ve kurumsal tüketicilere sunduğu kredilerin

maliyetini azaltıyor.

Alınan para politikası önlemleri ile ekonominin canlandırılması ve Euro Bölgesi'nde

büyük endişe uyandıran fiyatların düşüşü (deflasyon) tehlikesine karşı önlem alınması

amaçlanıyor.

