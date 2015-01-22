Avupa Merkez Bankası para musluğunu açtı

Avrupa Merkez Bankası, piyasalardaki para arzını artırmak üzere harekete geçti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bugün düzenlediği basın toplantısında
Avrupa Merkez Bankası'nın her ay 60 milyar euro tutarında devlet tahvili ve hisse
senedi alacağını duyurdu.
Mart ayında kredi notu yüksek olan devlet tahvilleri ile tahvil alım programına
başlanacak. Programın 2016 yılı eylül ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Tahvil
alımının, ülkelerin Avrupa Merkez Bankası'ndaki payına göre belirlenmesi
kararlaştırıldı.
Öte yandan Avrupa Merkez
Bankası Guvernörler Kurulu, yüzde 0,005 düzeyindeki
gösterge fazi oranının da değiştirilmemesi kararı aldı. Faiz haddi, geçen yılın eylül
ayından bu yana tarihinin en düşük seviyesinde bulunuyor. AMB, düşük faiz haddiyle
ekonominin canlanmasını ve emisyon üzerinden enflasyonu arttırmayı hedefliyor.
Düşük faiz oranı, bankaların bireysel ve kurumsal tüketicilere sunduğu kredilerin
maliyetini azaltıyor.
Alınan para politikası önlemleri ile ekonominin canlandırılması ve Euro Bölgesi'nde
büyük endişe uyandıran fiyatların düşüşü (deflasyon) tehlikesine karşı önlem alınması
amaçlanıyor.