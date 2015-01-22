T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Avupa Merkez Bankası para musluğunu açtı

Avrupa Merkez Bankası krizle mücadele amacıyla bir dizi para politikası önlemi kararlaştırdı. Gösterge faizi değiştirilmezken, Euro ülkelerinden milyarlarca euro tutarında tahvil alınması üzerinde uzlaşıldı.

22 Ocak 2015 18:20

Avrupa Merkez Bankası, piyasalardaki para arzını artırmak üzere harekete geçti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bugün düzenlediği basın toplantısında
Avrupa Merkez Bankası'nın her ay 60 milyar euro tutarında devlet tahvili ve hisse
senedi alacağını duyurdu.
Mart ayında kredi notu yüksek olan devlet tahvilleri ile tahvil alım programına
başlanacak. Programın 2016 yılı eylül ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Tahvil
alımının, ülkelerin Avrupa Merkez Bankası'ndaki payına göre belirlenmesi
kararlaştırıldı.
Öte yandan Avrupa Merkez
Bankası Guvernörler Kurulu,  yüzde 0,005 düzeyindeki
gösterge fazi oranının da değiştirilmemesi kararı aldı. Faiz haddi, geçen yılın eylül
ayından bu yana tarihinin en düşük seviyesinde bulunuyor. AMB, düşük faiz haddiyle
ekonominin canlanmasını ve emisyon üzerinden enflasyonu arttırmayı hedefliyor.
Düşük faiz oranı, bankaların bireysel ve kurumsal tüketicilere sunduğu kredilerin
maliyetini azaltıyor.
Alınan para politikası önlemleri ile ekonominin canlandırılması ve Euro Bölgesi'nde
büyük endişe uyandıran fiyatların düşüşü (deflasyon) tehlikesine karşı önlem alınması
amaçlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Merkez BankasıEuroMerkez BankasıMerkez Bankası Başkanı Mario DraghiAvrupaGuvernörler KuruluEuro BölgesiDeutsche Welle Türkçe AFP Reuters BÖ/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24