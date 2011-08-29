-Avukatlıktan hakim ve savcılığa 300 kişi alınacak ANKARA (A.A) - 29.08.2011 - Yargıdaki iş yükünü azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında avukatlıktan, geçiş sınavıyla 300 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacak. Yargıyı hızlandırmak için istinaf mahkemelerini kurmaya hazırlanan Adalet Bakanlığı, hakim-savcı sayısını artırmak için avukatlıktan hakim-savcılığa geçiş için sınav yapacak. Sınav için 22 Ağustos'ta başlayan başvurular, 16 Eylül 2011 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Yazılı yarışma sınavı, ÖSYM tarafından 23 Ekim 2011 Pazar günü Ankara'da yapılacak. Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen 300 kadronun iki katı fazlası olan 900 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 900'üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacak. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanların sayısı 900'ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacak. Mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış yani doğum tarihi 31 Ocak 1966 ve daha sonra olanlar ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olanlar hakim ve savcı adayı olabilecek. Adalet Bakanlığı, sınava katılımın fazla olabilmesi için daha önce açıkladığı 35 yaş sınırını 45'e yükseltti. Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacak.