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AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK  ANKARA (A.A)

02 Eylül 2010 14:11

-AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK  ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - İtiraz üzerine duran icra takiplerine ilişkin alacaklı tarafından icra mahkemesi veya diğer mahkemelerde duran işlem aleyhine dava açılması ve bu davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde, borçlu lehine itirazla duran icra dosyasındaki vekil işlemi sebebiyle avukatlık ücreti ödenmeyecek.  Türkiye Barolar Birliğinin konuya ilişkin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişikliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Avukatlar söz konusu işlem için 160 TL vekalet ücreti alıyordu.

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