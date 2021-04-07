Avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren Ahmet Salih Bilginer tutuklandı

İstanbul Kartal'da avukatlık bürosunda miras tartışması nedeniyle 4 kişiyi öldüren Ahmet Salih Bilginer, “kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kartal Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokaktaki avukatlık büroosunda dün Yalova 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Salih Bilginer, dayısının çocuklarına ateş etti. Olayda Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay (54), Ayşe Ece Ay (26) ve Ahmet Nuri Onat (63) hayatını kaybetti. Saldırıda Arzu Onat (56) ağır yaralandı.
Şüpheli Bilginer'de Jandarma ekiplerince Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ahmet Salih Bilginer'in savcılıkta ve hâkimlikte ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli Bilginer'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi edinildi.
Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği, Ahmet Salih Bilginer'i "Kasten öldürme" suçundan tutuklayarak şüphelinin cezaevine gönderilmesine karar verdi. (DHA)