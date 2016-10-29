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BBC Türkçe

Avukatları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile görüştü

Salı akşamı Diyarbakır'da gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, Cumartesi günü ilk kez avukatlarıyla görüştü. Avukatlar, eşbaşkanların belediyeye kayyum atanacağı endişesini taşıdıklarını söylediklerini aktardı

29 Ekim 2016 21:52

Salı akşamı Diyarbakır'da gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, Cumartesi günü ilk kez avukatlarıyla görüştü.

Belediye başkanlarına beş gün avukat görüş yasağı konmuştu.

BBC Türkçe'ye konuşan avukatlar, Kışanak ve Anlı'nın kayyum atama hazırlığı için gözaltına alındıklarını düşündüklerini söyledi.

Avukat Mehmet Emin Aktar, "Hem Gültan Hanım hem de Fırat Bey, belediyeye kayyum atanacağı endişesini taşıyor. Her ikisi de gözaltına alınmalarının en büyük nedeninin kayyum olduğunu düşünüyorlar" dedi.

Avukat Mehmet Emin Aktar, müvekkillerinin hukuki olarak serbest bırakılması gerektiğini söyledi:

"Eğer meseleyi hukuki olarak ele alırlarsa, her ikisinin de serbest kalması gerekir ama siyasi bir karar gibi ele alınırsa eş başkanların tutuklanma ihtimali de var".

Dosyada gizlilik kararı olduğu için soruşturmanın içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını aktaran Avukat Cihan Aydın, gizlilik kararının kaldırılması için başvuru yaptıklarını söyledi.

Aydın, "Fırat Bey, gözaltına alınmasına vesile olan mesele ile ilgili 11 Ekim'de Diyarbakır Adliyesi'ne gidip ifade vermiş. Hem o hem de Gültan Hanım, söz konusu iddialar ile ilgili çeşitli zamanlarda adliyeye gidip ifade veriyorlardı. Bu hukuk dışı bir soruşturma" dedi.

Bu arada eş başkanların gözaltı alınmasından bu yana HDP ve DBP'nin organize ettiği kitlesel basın açıklamaları bölgedeki il ve ilçerde devam ediyor.

Polis, Çarşamba günü Diyarbakır'daki gösterilere müdahale etmiş, 26 kişiyi gözaltına almıştı.

HDP ve DBP'li yetkililer eş başkanlar için Türkiye'nin her gün eylem yapacaklarını da açıklamıştı.

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