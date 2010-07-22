-AVUKATLARDAN ''KÜRT SORUNUNA ÇÖZÜM'' YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - İstanbul Barosuna kayıtlı bir grup avukat, ''Kürt sorununda barış için demokratik ve hukuki çözüm'' talebiyle Beyoğlu'nda bir yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul Barosu önünde toplanan grup, ''Operasyonlar dursun, silahlar sussun. Kürt sorununda barış için demokratik ve hukuki çözüm - İstanbul Barosu Avukatları'' yazılı bir bez afiş açarak, arkasında kortej oluşturdu. Yürüyerek Galatasaray Lisesi önüne kadar gelen grup adına bir basın açıklamasını okuyan avukat Ercan Kanar, ''demokratik açılım'' vaadiyle bir süredir umutlanan toplumun içi boş paketlerle hayal kırıklığına uğratıldığını iddia etti.