-AVUKATLAR TAHLİYE TALEBİNDE İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Tutukluluk sürelerini kısaltan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin bugünden itibaren yürürlüğe girmesi dolayısıyla uzun süredir tutuklu bulunan bazı sanıkların avukatları, müvekkillerinin bu madde kapsamında tahliye edilmeleri için mahkemelere başvurdu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen kimi sanık avukatları Hatip Mercan ve Ali Rıza Dizdar, bugün yürürlüğe giren CMK'nın 102. maddesi kapsamında tutuklu müvekkillerinin serbest bırakılması için İstanbul 9 ve 10. ağır ceza mahkemelerine tahliye talepli dilekçelerini verdi. Dizdar, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde ''organize suç örgütü kurucuları'' iddiasıyla yargılanan Sedat ve Vedat Şahin kardeşler için verdiği dilekçede, söz konusu maddenin hakimlere tutukluluk süresi için bir sınır getirdiği, mahkemelerin ayda bir incelenecek tutukluluk süresi dışında bu yeni düzenlemede tutukluluk süresine uymak zorunda oldukları, tutukluluk süresinin ağır ceza mahkemelerinin dışındaki suçlarda 1, ağır ceza mahkemelerinde ise 2 yıl olduğu ifade edildi. Dilekçede, 2005 yılı Eylül ayından bu yana tutuklu olan sanıklar Sedat ve Vedat Şahin kardeşlerin yeni madde kapsamında tahliye edilmeleri istendi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde ''uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı'' iddiasıyla tutuklu yargılanan Urfi Çetinkaya'nın avukatı Hatip Mercan da mahkemeye verdiği dilekçede, 9 Kasım 2003 tarihinden itibaren tutuklu bulunan Çetinkaya'nın CMK'nın 102. maddesi kapsamında serbest bırakılmasını istedi. Müvekkilin tutukluluk süresinin 7 yıl 1 ay 25 gün olduğu vurgulanan dilekçede, ''CMK'nın 102. maddesi, tutukluluk süresini müsnet suç itibariyle uzatma süresi dahil 2 ve 3 yıl olmak üzere en çok 5 yıl olacağını düzenlemiştir. Oysa müvekkilin tutuklulukta geçirdiği süre, uzatma süresi dahil en çok tutukluluk süresinden 2 yıl 1 ay 25 gün fazladır'' denildi. -CMK'NIN 102. MADDESİ- Tutukluluk sürelerini düzenleyen ve bugün yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi şöyle: ''Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez. Bu maddede öngörülen uzatma kararları, cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafinin görüşleri alındıktan sonra verilir.'' Bu maddeyle birlikte değerlendirilen CMK'nın terör suçlarını düzenleyen 252. maddesinde de ''Kanunda öngörülen tutuklama süresi, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ve milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlarda 2 kat olarak uygulanır' ifadesi yer alıyor.