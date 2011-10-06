Avukatlar isyan etti: Kenan Evren'den o cüppeyi geri alın!

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Kısa sürede karar verilir

Unvanın gerekçesi: Ahlaki fazilet

Evren ile ilgili adım atılmaması beni üzüyor

Radikal gazetesinin haberine göre, İzmir Barosu avukatlarından Senih Özay, Murat Alpaslan ve Baha Coşkun, üniversite senatosuna, 6 Haziran 2011 tarihinde Evren’e verilen unvanın geri alınması için başvuruda bulundu. Üniversite yasal süre olan 60 gün içinde bu talebe yanıt vermeyince avukatlar bu kez konuyu yargıya taşıdı.İstanbul İdare Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, başta darbe mağdurları olmak üzere tüm TC vatandaşlarından özür dilenmesi ve kararın yürütmesinin durdurulması istendi. Avukat Alpaslan, Evren’in hukuka üstün hizmet etmek bir kenara, hukuku ayaklar altına aldığını ifade ederek şunları söyledi: “Unvanın bir kere gerekçesi sakat.Senatoya başvurduk, onlar unvanı almadı biz de hukuk yoluyla bunu deniyoruz. Bu konuda açılan ilk dava. Daha önce bu unvanın geri alınması ile ilgili fakültenin öğrencileri de başvuruda bulundu. Ancak hiç dava açılmamıştı. Ayrıca unvan Kenan Evren’e veriliyor. Aslında gerçek ismin Ahmet Kenan Evren olması gerekiyor. Acelece alınmış bir karar olduğunu gösteriyor.”Konuyla ilgili Radikal’e bir açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz ise, Kenan Evren’e verilen unvanını geri alınması konusunun zaten gündemlerinde olduğunu ancak dava açıldığından haberi olmadığını ifade etti. Gemelmaz, “Geçen hafta ben de bir mütalaa yazıp verdim. Kısa zamanda karar verilecek” dedi.Üniversite senatosunun 2 Aralık 1982’de aldığı karar şöyle: “Haiz olduğu ahlaki faziletler ve meziyetler yanında vatana hizmet ve yurtta ilmin yayılmasında büyük hizmetler ifasıyla temayüz etmiş olan Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’e ilmi kıymet ve meziyetlerinin tescili için ‘fahri profesörlük’ payesinin tevcihine karar verilmiştir.”İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Evren’e fahri doktora ünvanı verilmesini şöyle değerlendirdi: “Darbe yapan generale fahri profesörlük verip alkışlamaları hala gözümün önünde. Oysa aynı dönemde Pakistan Darbesi’ni yapan askerlere karşı oranın hukukçuları cübbelerini çıkararak hakim ve savcılık görevlerini bırakmışlardı. Kenan Evren’den ünvanın alınması ile ilgili girişimi olumlu bulsam da buradan bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Çünkü çoğu hukukçularımız hala darbeyi meşru sayan bir zihniyete sahip. Bunun 30 yıl sonra konuşuluyor olması benim için çok bir şey de ifade etmiyor aslında. Çünkü 12 Eylül 2010’da yapılan referandumda 12 Eylül darbesini yapan darbecilere yargı yolunun Meclis’in ve milletin açmasına rağmen savcının lütfedip sadece Evren’in ifadesini almakla yetinmesi ve arkasından hiçbir işlem yapmaması umutlarımı söndürüyor. Darbeyi düşündüğü ve planladığı için bugün generallerin bile tutuklandığını düşünürsek darbeyi yapan emekli generallerle ilgili soruşturma yapıyormuş gibi davranmak beni üzüyor.”