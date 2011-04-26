-AVUKATLAR DURUŞMAYA KATILMAZSA RESEN AVUKAT ATANACAK DİYARBAKIR (A.A) - 26.04.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın 22. duruşması yapıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mahkemenin ''sanık sayısının fazlalığı nedeniyle sanıkların kısım kısım getirilmesi'' kararı nedeniyle tutuklu sanıklardan sadece Nizamettin Onar, Zeynel Mat, İhsan Seviktek, Abdurrahim Tanrıverdi, Adnan Bayram ve Veysi Akar ile tutuksuz yargılanan eski Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil katıldı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının duruşmaya gelmediklerini, bu konuda herhangi bir mazeret bildirmediklerinin anlaşıldığını belirtti. Bir önceki duruşmada sanık avukatlarından İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'nın, mahkemenin görevsizlik kararı vererek, dosyayı Anayasa Mahkemesine göndermesi yönündeki talebini değerlendirdiğini bildiren mahkeme heyeti talebin reddedildiğini kaydetti. Duruşmada okunan, sanıkların mahkemeye sundukları dilekçede, avukatların katıldığı bir duruşmada savunma yapmak için süre talebinde bulunuldu. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının sonraki duruşmaya katılmaması ve sanıkların da avukatlarını değiştirmemeleri durumunda resen avukat ataması yapılması ile tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Mayıs 2011'e erteledi. -AVUKATLAR OTURMA EYLEMİ YAPTI Sanık avukatlarından Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, geçen haftaki duruşmada dile getirdikleri taleplerin yerine getirilmemesinden dolayı duruşmaya katılmadıklarını söyledi. Bir önceki duruşmaya tutuklulardan sadece 6'sının getirildiğini anlatan Aktar, şöyle dedi: ''Bir önceki duruşmada savunma hakkımızın kısıtlandığını müvekkillerimizin hazır edilmediğini, savunma materyallerinin belgelerinin tamamının dosya arasına alınmadığını gerekçe göstererek artık yargılanmayı meşrulaştıracak araç olmayacağımızı ve bu nedenle duruşmayı terk ettiğimizi bilgilendirmiştik. Bugün ise tutumda bir değişiklik olacağını umuyorduk. Geçen haftadan bugüne değişen bir şey olmadığı için biz duruşmaya tekrar girmedik, girmeyeceğiz. Özel yetkili mahkemeler ve özel yargılanma usullerine ilişkin olarak bu geniş katılımlı bir duruşmaların bir boykota dönüşebilir. Yani bütün olarak savunmadan kaynaklanan gücümüzü kullanmak zorunda kalacağız. Niçin? Savunma hakkımız için. Neden? Toplumun savunma hakkı için. Çünkü biz temsil ettiğimiz kişileri ne yazık ki savunamıyoruz. Biz burada bugün de duruşma bitinceye kadar oturacağız. Oturma eylemi yapacağız. Eğer bu tutum sürerse çok daha sert biçimde geniş bir boykota yönelebiliriz.'' Açıklamanın ardından sanık avukatları duruşma süresince adliye binası önünde oturma eylemi yaptı. -İDDİANAME- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'' ve ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, kapatılan Demokratik Toplum Partisinin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 12 belediye başkanı, 2 il genel meclisi başkanı ile 2 belediye meclisi üyesi de zanlılar arasında bulunuyor. Davada 26'sı kadın 104 tutuklu sanık arasında Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin ve Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk'ün yanı sıra kapatılan DTP'nin eski genel başkan yardımcıları Kamuran Yüksek, Bayram Altun ile Selma Irmak, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Şimşek, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, eski Dicle Belediye Başkanı Abdullah Akengin, eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, eski Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, eski Ergani Belediye Başkanı Nadir Bingöl, DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı, Ramazan Dede ve Abbas Çelik bulunuyor.