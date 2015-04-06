Avukatlar çipli kartla giriş yapacak, üzerileri aranmayacak

İstanbul Barosu Başkanlığı, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatların girişlerinde geçtiğimiz haftadan beri yaşanan "aranarak içeri alınmaya" krizine ilişkin yazılı bir duyuru yaptı.

"Çağlayan Adliyesi girişleri ile ilgili meslektaşlarımıza duyuru" başlıklı yazıda, İstanbulCumhuriyet Başsavcılığıyla görüşmeler sonucunda 6 maddelik mutabakata varıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan acı olay sebebiyle adliyelerin güvenlik sorunu gündeme gelmiş ve bunun sorumluluğu avukatlara yüklenmeye çalışılarak özellikle Çağlayan Adliyesine girişlerde istenmeyen ve tasvip edilmeyen olaylar ve karmaşa yaşanmıştır. Baromuzca sürece ve olaylara müdahale edilmiş; avukatlar için de önem taşıyan güvenlik sorununun, sorumluluk duygusu içinde mevzuata, meslek onurumuza uygun bir biçimde ve eşitlik temelinde çözümü için Başsavcılık ile görüşmelere başlanılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, avukat meslektaşlarımız için de önem taşıyan adliyenin güvenlik sorunu ile ilgili olarak girişlerde uygulanacak prosedür bakımından; aşağıdaki hususlarda mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat; yargının kurucu unsurları olan hâkim, savcı ve avukat için ayrım yapılmaksızın, eşitlik temelinde bir uygulamayı içermektedir.

'Çipli-akıllı kimlik kartlarını okutmak suretiyle gireceklerdir'





1) Avukat meslektaşlarımız adliyeye avukatlara tahsis edilen kapılardan sadece TBB tarafından verilen çipli-akıllı kimlik kartlarını okutmak suretiyle gireceklerdir. Bu açıdan henüz bu şekilde kimlik kartları bulunmayan meslektaşlarımızın, en kısa süre içerisinde Çağlayan Adliyesinde Baromuzun yer aldığı katta bulunan TBB bürosuna müracaatla bu kartları edinmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bir süre sonra bu özellikteki karta sahip olmayan meslektaşlarımız avukat girişlerinden giremeyeceklerdir.



2)1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58.maddesi uyarınca avukat meslektaşlarımızın girişlerde asla ve kesinlikle üstü ve çantası aranmayacaktır. Bundan taviz verilmeyecektir.



3) a) Avukat meslektaşlarımız girişte çipli-akıllı kimlik kartlarını okuturken çantalarını x-ray cihazına bırakacaklardır. Alınan teknik bilgiler ışığında bu uygulamada çantanın içindeki evrakların görülmesi veya okunması da fiilen ve teknik olarak söz konusu değildir. Dolayısıyla bu uygulama hukuken ve fiilen bir arama değildir.

b) Çantanın x-ray cihazından geçişi esnasında, içinde silah veya benzeri şüpheli bir cisim bulunduğu yönünde bir kuşku ortaya çıkması halinde dahi çantada bir arama yapılmayacak ancak meslektaşımız bu cismi göstermeye davet edilecektir. Bu yapılmadığı takdirde içeri girilemeyecektir.



c) Çantasını x-ray cihazına bırakmak istemeyen meslektaşımız, sadece silah, patlayıcı ve benzeri ağır metallere müdahaleyi gerektirir tepki verecek surette ayarlanan duyarlı kapıdan çantası ile birlikte geçecektir. Bu geçiş sırasında çanta uyarı verdiğinde gene çanta aranamayacak ancak, bu uyarıyı verebilecek olan cismin tanıtılması/gösterilmesi istenecek, bunun reddedilmesi halinde giriş yapılamayacaktır.



4) Avukat meslektaşlarımız girişte çipli-akıllı kimlik kartlarını okuttuktan sonra sadece silah, patlayıcı ve benzeri ağır metallere müdahaleyi gerektirir tepki verecek surette ayarlanan duyarlı kapıdan geçecektir. Bu geçiş sırasında duyarlı kapının uyarı vermesi halinde hiçbir şekilde elle üstü aranamayacak, detektör taramasına da tabi tutulmayacak sadece bu uyarıyı verebilecek cismin tanıtılması istenecek, bu yapılmadığı takdirde içeri giriş mümkün olmayacaktır.



5) Hakim ve savcıların adliyeye girişi aynı prosedüre tabi olacaktır. Nitekim bu uygulama başlamıştır. 6)Stajyer avukatlarımıza 15 gün içerisinde ve bundan böyle TBB tarafından tıpkı avukatlarda olduğu akıllı-çipli kart verilecek ve girişleri avukat meslektaşlarımızın girişi gibi olacaktır.



Bu kurallara uyulması, avukat meslektaşlarımızın güvenliği bakımından da gerekli olduğu gibi, adliyenin güvenlik sorununun, aynı şekilde ileride gerçekleşebilecek bir takım istenmeyen olayların sorumluluğunun haksız olarak avukatlara yüklenmesi ve bu yönde yaratılmak istenen kamuoyu algısının giderilmesi ve nihayet Kanunla belirlenen bir takım kazanımların muhafazası bakımından da elzemdir. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haksız ithamlarla karşı karşıya kalmaması bakımından bu şekilde sorun Kanuna ve meslek onuruna uygun, sorumluluk ve eşitlik temelinde çözülmüş olacaktır. Kaldı ki, müvekkillerimizin haklarının korunabilmesi, meslektaşlarımızın adliyeye en seri ve sorunsuz şekilde girebilmelerini temin esastır ve gereklidir. Tüm meslektaşlarımızın bu hususta duyarlılık ve anlayış göstermesini rica ederiz"