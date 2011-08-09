T24 LogoT24 Logo
Gündem

AVUKATLAR BELGELERİ İNCELİYOR İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2011 00:07

-AVUKATLAR BELGELERİ İNCELİYOR İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında şüpheli avukatlarınca soruşturmaya ait belge ve klasörlerin incelenmesine başlandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu bazı şüphelilerin avukatlarınca soruşturma belgelerinin kendilerine verilmesi ve özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin de bu talebi kısmen kabul ederek, belgelerin adliyede incelenmesine izin vermesi üzerine Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen avukatların belgeleri incelemeye başladıkları kaydedildi. Dosyaları incelemek için bugün 9 avukatın sıra numarası aldığı ve 4 avukatın belgeleri inceleyebildiği belirtilirken, kapısında bir mübaşirin görevlendirildiği odada her bir şüphelinin sadece bir avukatının dosyayı incelemesine izin verildiği ve aynı andan birden fazla avukatın da dosyaları incelemesine müsaade edilmediği aktarıldı. Şüphelilerin avukatlarının sadece telefon görüşme kayıtları ile müvekkillerine ilişkin belgelerin incelemesine izin verildiği kaydedilirken, gizli kalması gereken bazı belgelerin ise avukatlara gösterilmediği de ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24