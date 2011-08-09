-AVUKATLAR BELGELERİ İNCELİYOR İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında şüpheli avukatlarınca soruşturmaya ait belge ve klasörlerin incelenmesine başlandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu bazı şüphelilerin avukatlarınca soruşturma belgelerinin kendilerine verilmesi ve özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin de bu talebi kısmen kabul ederek, belgelerin adliyede incelenmesine izin vermesi üzerine Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen avukatların belgeleri incelemeye başladıkları kaydedildi. Dosyaları incelemek için bugün 9 avukatın sıra numarası aldığı ve 4 avukatın belgeleri inceleyebildiği belirtilirken, kapısında bir mübaşirin görevlendirildiği odada her bir şüphelinin sadece bir avukatının dosyayı incelemesine izin verildiği ve aynı andan birden fazla avukatın da dosyaları incelemesine müsaade edilmediği aktarıldı. Şüphelilerin avukatlarının sadece telefon görüşme kayıtları ile müvekkillerine ilişkin belgelerin incelemesine izin verildiği kaydedilirken, gizli kalması gereken bazı belgelerin ise avukatlara gösterilmediği de ifade edildi.