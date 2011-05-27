-AVUKAT KAZAN: İDDİALAR İFTİRA İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Denizli Milletvekili adayı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasında dinlenen gizli tanık ''Efe''nin iddialarını tümünün gerçeğe aykırı ve iftira olduğunu öne sürdü. Turgut Kazan yaptığı yazılı açıklamada, 23 ve 24 Mayıs'ta özel yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin, daha önce kitaplara, gazete haberlerine konu olmuş, bazı gazeteciler aleyhine açık kimliğiyle dava açmış ve gizliliği kalmamış bir tanığı, sanıklar ve avukatları önünde açık olarak dinlendiğini kaydetti. Gazeteciler ve dinleyicilerin dışarıya çıkarılarak duruşmanın kapalıya dönüştürüldüğünü belirten Kazan, ''Davada sanık olmayan, dolayısıyla dinlemede hazır bulunup soru sorma hakkını kullanamayan müvekkilimle başka insanları uydurma iddialarla suçlama imkanı verildi. Sonra da, bugüne kadar görülmemiş bir süratle, ilk günkü kayıtlar hemen çözülüp basına servis edildi. İzlenen bu yol yalnız hukuka değil, yasaya da aykırıdır'' ifadelerini kullandı. Cihaner hakkındaki yargılama sürecine ilişkin bilgi veren Kazan, özel yetkili mahkeme tarafından yapılan işin, hukuka, yasaya ve yerleşik yargı uygulamasına aykırı olduğunu iddia etti.