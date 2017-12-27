T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avukatından açıklama: 'Tek tip kıyafet' uygulaması Enis Berberoğlu'nu kapsamıyor

Berberoğlu hakkında örgüte üye olmaksızın örgüt adına suç işleme kapsamında ayrı bir yargılama daha var

27 Aralık 2017 16:49

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu suç isnadının tek tip elbise düzenlemesini kapsamadığını söyledi.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile 'tek tip kıyafet uygulaması' da getirildi. Buna göre Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun 'Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar'ı düzenleyen 309 ila 312'nci maddelerinden tutuklu ve hükümlü olanlara duruşmalara giderken tek tip kıyafet giydirilecek.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu suç isnadı tek tip elbise düzenlemesini kapsamadığını söyledi.

Acar şunları söyledi:

"Casusluk suçlamasıyla yargılanan Berberoğlu hakkında örgüte üye olmaksızın örgüt adına suç işleme kapsamında ayrı bir yargılama daha var. Berberoğlu bu dosyada Erdem Gül ve Can Dündar ile birlikte yargılanıyor ama söz konusu bu davadan tutuklu değil. Eğer bu davada bir ceza verilir ve tutuklama söz konusu olursa Berberoğlu için de tek tip kıyafet söz konusu olabilecek."

 

ETİKETLER

berberoğluhaberaçıklamatek tip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24