Avukatından açıklama: 'Tek tip kıyafet' uygulaması Enis Berberoğlu'nu kapsamıyor

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu suç isnadının tek tip elbise düzenlemesini kapsamadığını söyledi.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile 'tek tip kıyafet uygulaması' da getirildi. Buna göre Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun 'Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar'ı düzenleyen 309 ila 312'nci maddelerinden tutuklu ve hükümlü olanlara duruşmalara giderken tek tip kıyafet giydirilecek.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu suç isnadı tek tip elbise düzenlemesini kapsamadığını söyledi.

Acar şunları söyledi:

"Casusluk suçlamasıyla yargılanan Berberoğlu hakkında örgüte üye olmaksızın örgüt adına suç işleme kapsamında ayrı bir yargılama daha var. Berberoğlu bu dosyada Erdem Gül ve Can Dündar ile birlikte yargılanıyor ama söz konusu bu davadan tutuklu değil. Eğer bu davada bir ceza verilir ve tutuklama söz konusu olursa Berberoğlu için de tek tip kıyafet söz konusu olabilecek."