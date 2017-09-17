Avukatın çeyrek milyarlık oyunu: 150 kişiyi dolandırdı

Konya Barosu'ndan kaydı silinerek meslekten atılan avukat Burak Y., devlet ihalelerinden ucuz araba vaadiyle 150 kişiyi dolandırdı. Azerbaycan'a kaçtığı düşünülen şüpheli hakkında farklı mahkemelerde açılmış 62 dava bulunuyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, 250 milyon lira vurgun yaparak kayıplara karışan Burak Y.'nin yanı sıra nişanlısı ve iki kardeşiyle birlikte 9 kişi hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Avukat Burak Y. ile birlikte diğer 8 sanık için de 4 kişiye karşı işledikleri suçtan dolayı 28 yıla kadar hapis istendi. Mahkeme davayı İstanbul'a gönderildi.

"Aldığım tehdidin haddi hesabı yok"

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde ifade veren şikâyetçilerden İlkay Y., "İcradan ihale ile araç satın alıp az kâr marjıyla bize satacağını söyledi" dedi. Veysi Z. İse "Sonradan öğrendiğim kadarıyla araçları kiralama şirketlerinden alarak bize veriyormuş" diye konuştu.

Eş dosttan topladığı 5.5 milyon lirayı kaptıran Mehmet A. ise "Hayatım mahvoldu, aldığım tehdidin haddi hesabı yok. Çocuklarımla tehdit ediliyorum" dedi. Muharrem D. İse "Yüzde 30 kâr marjıyla devlet ihalelerinden araçlar aldığını söyledi. Toplamda 500 bin TL verdim" diye konuştu.