Avukatı: "Tolon'a karalama yapılıyor"

Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan ardından da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edilen Hurşit Tolon’un avukatı İlkay Sezer, bugün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelerek yazılı basın açıklaması dağıttı.





"Siyasi parti bağı bulunmamaktadır"



Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kaspamında iddianamenin hazırlandığı belirtilerek, “İddianamenin mahkemece değerlendirildiği bugünlerde, bazı taraflı basın-yayın organlarında, adil yargıyı etkilemek amacıyla, müvekkilimiz Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’u karalama kampanyası kapsamında yapıldığı açık olan çeşitli asılsız haberler yayımlanmaktadır" denildi.



Zaman Gazetesinde 17 Mart tarihinde yayınlanan haberde, Tolon’un savcılık sorgusunun yer aldığının anlatıldığı dilekçede, “Haberin başlığı ile müvekkilimizin ifadesine yer verilen haber içeriği arasındaki açık tutarsızlıktan anlaşılacağı üzere, müvekkilimiz Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un, bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler, Anayasa ile her ferde tanınan temel bir hak olan sivil toplum faaliyetlerinden ibaret olup, müvekkilimizin herhangi bir siyasi parti ile kesinlikle bağlantısı bulunmamaktadır" denildi.



Taraf Gazetesi’nde 18 Mart’ta yayınlanan haberde de Tolon’un 1. Ordu Komutanlığı’na atanmadan önceki bir dönemde cereyan ettiği ileri sürülen gerçek dışı beyanlara yer verildiği kaydedildi. Tolon’un 1. Ordu Komutanlığı’na, haberde bir yıl sonra atandığının ifade edildiği dilekçede, “Nitekim, bu gerçek, yayıncı kuruluş tarafından da daha sonra anlaşılarak, 18.03.2009 günü öğleden sonraki saatlerde, müvekkilimizin adı, yayıncıya ait internet sitesindeki aynı başlıklı haber metninden çıkarılarak telafi edilmeye çalışılmış ise de amaçlanan yayın yapılmıştır" denildi.



"Yasal yollara başvurulacaktır"



Bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde, Tolon’a ait olduğu ileri sürülen ses kaydının da, daha önce benzeri yapılan ileri dijital teknoloji ile üretildiğini, hukuken hiçbir geçerliliği bulunmayan elektronik sahtekarlığın bir başka örneği olduğu da kaydedildi. Günümüzde, bilim adamlarınca ışığın, sese dönüştürüldüğü, telefonla görüşmemiş kişilerin, karşılıklı görüşmüş gibi gösterildiğinin teknik açıdan ispatlandığı ve daha da önemlisi, ileri dijital teknoloji ile bir kişiye ait ses kaydının bir başkasının sesinin frekansına dönüştürülmesinin mümkün olduğu anlatılarak şöyle denildi:



"Hukuken hiçbir geçerliliği bulunmayan gerçekleşmemiş söz konusu beyanın soruşturmanın bu aşamasında yayımlanmasının adil yargıyı etkilemek ve bilgi kirliliği yaratarak müvekkilimiz Emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile çeşitli kişi ve kurumlar arasında suni husumet oluşturmak ve belirgin bir şekilde aleyhte kamuoyu oluşturma amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı açıktır. Hangi amaca hizmet ettikleri bilinen kaynakların, masumiyet ilkesini hiçe sayarak ve hukuk dışı yöntemler kullanarak, müvekkilimiz Hurşit Tolon hakkında yapmış oldukları, gerçek dışı komplo niteliği taşıyan ve süreklilik arz eden bu yayınların, basının haber verme hakkı ve özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığındani konusu suç teşkil eden fiillerin sorumluları hakkında gerekli yasal yollara da başvurulacaktır"



