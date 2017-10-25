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Avukata bıçaklı saldırı (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDI Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde avukat Ahmet Cem Fırat'ı sabah saatlerinde bürosunun önünde bıçakla yaralayıp kaçan kişinin, 16 yaşındaki E

25 Ekim 2017 16:22

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bursa\'nın Osmangazi İlçesi\'nde avukat Ahmet Cem Fırat\'ı sabah saatlerinde bürosunun önünde bıçakla yaralayıp kaçan kişinin, 16 yaşındaki E.A. olduğu ortaya çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, E.A.\'yı saklandığı yerde, olayda kullandığı öne sürülen bıçak ile yakalayıp, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şubesi\'ne tesim etti.
E.A. gözaltına tutulduğunda verdiği ifadede, babası Maşallah A.\'nın uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde olduğunu, annesi Fatma A.\'nın da cezaevindeki babasına uyuturucu temin etmek isterken yakalanıp tutuklandığını söyledi. Annesinin savunmasını yapması için avukat Ahmet Cem Fırat ile 10 bin lira karşılığında anlaştığını belirten E.A.\'nın, \"Annemin davasi ile ilgilenmedi. Ben de parayı istedim. Vermedi. Bu sabah yanına gidip onu bıçakladım\" dediği öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen E.A. daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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