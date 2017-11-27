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Politika

Avukat Turgut Kazan: AYM'nin referandumu iptal edeceğine ilişkin söylentilerin hukuki değeri yok!

"Haluk Pekşen'in başvurusu iptalle sonuçlanamaz"

27 Kasım 2017 19:24

Eski İstanbul Barosu Başkanı, avukat Turgut Kazan Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 16 Nisan'da yapılan halk oylamasını iptal edeceğine ilişkin söylentilerin hukuki değerinin olmadığını belirtti. 

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylamasının, AYM tarafından iptal edilebileceğini ileri sürmüştü. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in konuya ilişkin olarak mayıs ayında başvuru yaptığını hatırlatan Takan, "Haluk Pekşen'e sordum, kendisine mahkemeden henüz bir yanıt ulaşmamış, 'en son aldığım bilgi beklemedeydi' dedi. Sormak lazım; referandumun üstünden neredeyse 6 ay geçti. Acaba beklemenin sebebi nedir? Düşünmek lazım, eğer kulislerde konuşulanlar doğru çıkar" diye yazmıştı. 

Takan'ın yazısına ithafen sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Kazan, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi'nin referandumu iptal edeceğine ilişkin birtakım söylentilerin, komplo teorisi olmaları dışında hukuki değeri yoktur. Bu konuda AYM zaten bir karar vermiştir. Haluk Pekşen'in başvurusu iptalle sonuçlanamaz. İsteyen 7 Haziran tarihli Resmi Gazete'ye bakabilir."

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